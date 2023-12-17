Промовисте мовчання. У центрі Варшави провели акцію на підтримку українських військовополонених 

У столиці Польщі кілька десятків українців провели акцію-нагадування про українських військовополонених. У руках люди тримали плакатами, також фото та імена бранців Кремля з проханням до світу допомогти їх звільнити.

Галина Струкова на акцію прийшла з світлиною свого чоловіка, командира розвідувальної роти 36 бригади морської піхоти Владислава. 27-річний оборонець Маріуполя потрапив у полон 15 квітня минулого року.

«Їхня бригада морської піхоти була на ротації якраз в Донецькій області, на межі Водяне і Широкине. З повномасштабним вторгенням вони почали відходити в місто Маріуполь і зайняли завод «Азовмаш», тримали там оборону поки було можливо. Останнє повідомлення було мені написане 10 квітня 2022 року, що вони не можуть вийти навіть по воду, тому що постійно скидають бомби і відпрацьовує по них артилерія. Згодом ми дізналися, що вони приймали рішення пробувати прорватися з облоги. Декому вдалося з’єднатися з «Азовсталю». Мій чоловік пробував вийти з міста. З 10 квітня була тиша, а 15 квітня з’явилося відео на російському телеграм канаді де він каже: «я такий-то, такий-то, мене взяли в полон», – зі сльозами на очах розповідає Галина Струкова.

Владислав уже 20 місяців у полоні, де саме зараз дружина не знає. Нещодавно дізналася, що суд «ДНР» виніс йому вирок – 20 років в’язниці тільки за те, що захищав власну землю.

«Обмінів немає вже шостий місяць, інформації немає і ось це вперше за цих 20 місяців я побачила свого чоловіка такого на допиті в Донецьку. Останній раз він телефонував у вересні минулого року. Тоді він знаходився в Оленівці, повідомити, що після теракту з ним все добре, що він живий і всіх їх з Оленівки поперевозили. Після того він знаходився у Волгоградській області в СІЗО. З того часу не було жодної інформації, жодного дзвінка, жодного листа», – розповіла вона.

Жінка не втрачає надію і вірить, що її чоловіка і усіх полонених, цивільних та військових обміняють і повернуть додому.

Мовчазну акцію-нагадування у Варшаві організовували учасники громадської ініціативи «Євромайдан-Варшава». За їхніми даними, станом на 17 листопада 2023 року у російському полоні перебуває щонайменше 4337 осіб, у тому числі 763 цивільних. Активісти кажуть, що стан бранців Кремля критичне, через голод, поранення, хвороби і тортури вони втрачають від 10 до 30 кілограмів, декотрі повертаються додому у трунах.

«Не врятуємо їх зараз – навесні рятувати може бути нікого. Наших захисників, але також цивільних полонених тортурують, морять голодом, калічать, змушують терпіти мороз і нелюдські умови. В них зовсім не залишилось часу – за 1,5 роки полону військові втратили щонайменше третину своєї ваги, перенесли надскладні поранення і травми. Сьогодні, у цей передріздвяний час, ми вирішили нагадати безтурботним перехожим про те, що в Україні немає цієї безтурботності, про те, що сьогодні сотні тисяч українців будуть святкувати ці свята в окопах, про те, що десятки тисяч проведуть ці свята в російських вʼязницях, про те, що багатьох із них, можливо, у різдвяну і новорічну ночі будуть далі катувати, а світ не робить нічого щоб звільнити українських військовополонених і цивільних, які потрапили у полон теж. Ми просимо європейське суспільство звернути увагу на цю проблему, просимо їх підтримати Україну, просимо міжнародні інституції, такі як Червоний Хрест, такі як ООН, та інші, зробити все можливе щоб повернути українських полонених додому», – наголосила лідера громадської ініціативи «Євромайдан-Варшава» Наталя Панченко.

Організувати мовчазну акцію у столиці Польщі вирішили після опублікованого Радіо Свобода відео, на якому видно, як російські військові ведуть на прицілі трьох полонених, використовуючи їх як живий щит, а самі за їхніми спинами ведуть вогонь. Це ще один прямий доказ порушення Женевської конвенції, яка забороняє використовувати військовополонених для участі в бойових діях.

За даними української влади, станом на 17 листопада 2023 року відомо, що у російському полоні перебувають 4337 українців. З них – 3 574 військових і 763 цивільних. Це ті люди, перебування у російському полоні яких вдалося встановити.