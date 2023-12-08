Росія заблокувала процес обміну військовополоненими – Лубінець

Росія заблокувала обмін військовополоненими, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час брифінгу на Першому засіданні Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей.

«Я публічно підтверджую інформацію, саме Російська Федерація заблокувала процеси обмінів військовополонених. Останній обмін відбувався 7 вересня поточного року», – заявив Лубінець.

За його словами, останнім часом почастішали дзвінки із РФ рідним військовополонених, у яких їх намагаються переконати, що Україна відмовляється забирати своїх громадян з полону.

«Ми почали фіксувати масові телефонні дзвінки з території Російської Федерації родичам військовополонених, причому вони це роблять із російських номерів, вони навіть представляються, кажуть, що ми з Російської Федерації, ми готові повернути вашого рідного близького, це Україна винна, що не забирає своїх героїв в героїнь», – розповів омбудсман.

Лубінець також додав, що в Росії пропонують рідним виходити на акції протесту, блокувати вулиці, якщо ті хочуть, аби їхні близькі, які нині в полоні, повернулися додому.

«На наш погляд, складається така системна робота щодо намагання втягнути родичів військовополонених в процеси, які можуть дестабілізувати ситуацію в Україні. Такі протести можуть, на думку РФ, перерости в якісь там суспільно-політичні течії, які, можливо, приведуть до якихось там революційних настроїв, подій в Україні», – пояснив Лубінець.

Наприкінці листопада представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода Ранок») повідомив, що Росія зупинила обмін військовополоненими з Україною.

За його словами, якщо на початку року Україна повертала від 100 до 300 українських захисників щомісяця, то в серпні був останній обмін, коли повернулися 22 оборонців.

У координаційному штабі сподіваються, що міжнародний тиск допоможе у цій ситуації.

«Ми завжди готові обміняти всіх росіян, які утримуються у полоні у нас, на всіх українців, яких утримує Росія», – додає він, називаючи позицію Росії у цьому питанні «подвійною».

Раніше в коментарі Суспільному мовнику Яценко сказав, що Росія призупинила обміни військовополоненими, намагаючись цим вплинути на суспільство і створити враження, що українська влада нібито не працює над цим питанням.

За даними української влади, станом на 17 листопада 2023 року відомо, що у російському полоні перебувають 4337 українців. З них – 3 574 військових і 763 цивільних. Це ті люди, перебування у російському полоні яких вдалося встановити.