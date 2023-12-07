Повернутий із депортації Єрмохін розповів, що опікун у Маріуполі залишив підлітків напризволяще

Богдан Єрмохін, депортований у Росію підліток із Маріуполя, який на своє 18-річчя повернувся в Україну, дав інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Ти як?», заявивши, що його й інших підлітків напризволяще в окупованому місті кинув опікун.

За його словами, на момент початку повномасштабної війни його опікуном був директор училища, де він навчався, – Олексій Єфименко.

«Всі нас залишили на той момент. Нас перевезли в інше місце, сказали, що будуть допомагати, приїжджати, але нікого не було», – сказав хлопець.

За словами Богдана Єрмохіна, його й інших підлітків, які були під опікою закладу в особі директора, перевезли в гуртожиток поблизу заводу Ілліча і залишили без документів, що позбавило їх можливості поїхати на підконтрольну Україні територію.

«Були автобуси з Маріуполя на підконтрольну Україні територію Запоріжжя. Але тільки з документами. А в нас їх не було», – пояснив Богдан Єрмохін, водночас зазначивши, що російська влада не залишила їм вибору – і депортувала неповнолітніх до РФ.

«До нього (директора – ред.) злість є. Але всі ми люди, може, він злякався війни і втік. Як я знаю, він був у Донецьку з пораненням», – додав хлопець.

Раніше ексдиректор Маріупольського вищого металургійного професійного училища Олексій Єфименко у коментарі «Ти як?» підтверджував, що у вересні 2021 року Богдан Єрмохін вступив на перший курс до їхнього закладу, навчався на автомеханіка і жив у студентському гуртожитку. Саме там він і зустрів повномасштабне вторгнення військових РФ в Україну.

Обставини вивезення дітей до Росії, зазначав Єфименко, йому не відомі. Директор зняв із себе відповідальність за дітей. Спершу в розмові з Радіо Свобода він повідомив, що був поранений і передав свої повноваження заступнику. А згодом взагалі заявив, що неповнолітні самі несуть за себе відповідальність, а державний заклад лише їх матеріально забезпечує: «За дії дитини відповідає дитина, відповідно до свого віку, як передбачає законодавство. А за забезпечення дитини відповідає заклад».

На повторний запит про інтерв’ю Єфименко відреагував відмовою.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі Радіо Свобода зазначив, що «держава несе відповідальність за всіх дітей, які без батьків, з опікунами, піклувальниками».

«І в даному випадку ми бачимо яскравий приклад, що, на жаль, через безвідповідальну позицію одного керівника, ми фактично втратили багато дітей. Із цим треба максимально швидко розбиратися. Від нашої інституції напрацьована юридична реакція, як ми повинні діяти в подібних історіях. Скажу відверто, це не унікальна історія в нас. У нас є декілька схожих керівників закладів, щодо яких зараз проводяться юридичні моменти, скажемо це так», – додав Лубінець.

Депортований до Росії з Маріуполя українець Богдан Єрмохін повернувся в Україну 19 листопада. Це сталося в день його 18-річчя. Щоб забрати хлопця, у Мінськ за ним вирушила офіційна опікунка і сестра. Повернення Богдана Єрмохіна відбувалося через білорусько-український кордон.

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Богдан Єрмохін, сирота з Маріуполя, після окупації міста російськими військами був вивезений спочатку до Донецька, а згодом до Підмосков’я, де його передали під опіку російської родини. Йому оформили російське громадянство, але він зберіг громадянство України.

Єрмохін неодноразово заявляв, що хоче повернутися в Україну, де його законним представником може виступати доросла сестра. У березні він намагався втекти в Україну через Білорусь, але його затримали. Російська влада посилалася на те, що як неповнолітній він не може сам вирішувати, де йому жити. Історія Єрмохіна набула резонансу після того, як підліток отримав повістку з вимогою стати на облік у російському військкоматі.

Єрмохін звертався до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти йому повернутися додому. Від надання йому в Росії квартири як дитині-сироті він офіційно відмовився.