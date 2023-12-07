Лубінець розповів про домовленості з російською стороною щодо відвідування військовополонених

Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини домовився з російською стороною про три відвідування військовополонених, повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець на брифінгу під час конференції з прав людини «Свобода або страх» 7 грудня в Києві.

На початку тижня Лубінець повідомляв про перші відвідини. За його словами, з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою відвідали по 119 військовополонених.

«Це був у нас перший такий пілот, коли було домовлено з російською стороною, що моя контр-візаві Москалькова особисто відвідує українських військовополонених. Натомість, на території України, я особисто відвідую російських військовополонених. Перше відвідування, вони відвідали 119 наших військовополонених, ми відвідали таку ж саму кількість», – розповів Дмитро Лубінець.

За його словами, з російською стороною обмінялися відео спілкування із полоненими. Після цього «кожне відео спілкування з нашим героєм було надіслано родичам і рідним», – розповів омбудсман.

Лубінець додав, що такі відвідування важливі зокрема тим, що Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини подав список на відвідини українських військовополонених, серед яких було дуже багато неверифікованих.

«Частина навіть вважалася не просто зниклими безвісти, а, за нашою інформацією, могли вважатися загиблими. Трьох якраз із такого списку нам показали, що вони є, що вони живі. Я точно не можу їх назвати здоровими. Ті відео, які я бачив, змушують мене констатувати, що їх точно годують недостатньо. Бо навіть по відео, по фотографіях видно, наскільки вони схудлі», – розповідає Дмитро Лубінець.

Втім, чи піддавалися військовополонені тортурам – верифікувати не може, але, каже, «ситуація точно не найкраща».

За його словами, з Тетяною Москальковою домовилися про три наступні відвідування. За одне кожен має відвідати не менше, аніж сотню полонених.

«Я сподіваюся, що якщо приблизно буде така ж сама кількість, 100, 120, 110, тобто до 400 наших військовополонених ще відвідає Москалькова. Таку ж саму кількість відвідаю я на території України», – підсумував Лубінець.

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Наприкінці листопада представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода Ранок») повідомив, що Росія зупинила обмін військовополоненими з Україною.

За його словами, якщо на початку року Україна повертала від 100 до 300 українських захисників щомісяця, то в серпні був останній обмін, коли повернулися 22 оборонців.

У координаційному штабі сподіваються, що міжнародний тиск допоможе у цій ситуації.

«Ми завжди готові обміняти всіх росіян, які утримуються у полоні у нас, на всіх українців, яких утримує Росія», – додає він, називаючи позицію Росії у цьому питанні «подвійною».

Раніше в коментарі Суспільному мовнику Яценко сказав, що Росія призупинила обміни військовополоненими, намагаючись цим вплинути на суспільство і створити враження, що українська влада нібито не працює над цим питанням.

За даними української влади, станом на 17 листопада 2023 року відомо, що у російському полоні перебувають 4337 українців. З них – 3 574 військових і 763 цивільних. Це ті люди, перебування у російському полоні яких вдалося встановити.