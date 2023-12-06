Україна повернула ще вісьмох незаконно депортованих дітей – Лубінець

В Україну повернулися ще вісім дітей, незаконно депортованих до Росії, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Сьогодні, у День Святого Миколая, команда нашого Офісу зустрічає чотирьох дівчаток і чотирьох хлопців на рідній українській землі. Це вдалося зробити завдяки спільній роботі із Державою Катар, який вже вдруге долучається до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на ТОТ», – написав Лубінець у фейсбуці.

За його словами, вік повернутих: від 8 до 18 років.

Напередодні російській агенції «РБК» повідомили у пресслужбі уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової, що Росія повернула родичам шістьох українських дітей, викрадених з окупованих територій України.

Повернення дітей відбулося за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста і Катару. Діти зустрілися з родичами у посольстві Катару у Москві. Повідомлялося, що вони повернулися в Україну через Білорусь.

За даними The Washington Post, серед дітей є 13-річна дитина, яка жила у своєї бабусі в селі в Росії. Ще одна дитина – 15-річний підліток, який жив з бабусею під російською окупацією в Запорізькій області. Також в Україну повернувся 8-річний хлопчик, який жив із бабусею в окупованій Луганській області, й 11-річний хлопчик, чия мати служила в ЗСУ і потрапила до російського полону. Його батько помер, в Україні на дитину чекає тітка по материнській лінії. Ще двоє дітей жили в Росії з батьком та дорослою сестрою – в Україні вони возз’єднаються з матір’ю.

За офіційними даними української влади, Росія незаконно вивезла з України близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч».

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна і Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей з окупованих територій України до Росії.