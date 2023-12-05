РФ повернула шістьох українських дітей, вивезених із окупованих територій – ЗМІ

Росія повернула родичам шістьох українських дітей, викрадених з окупованих територій України. Про це російській агенції «РБК» повідомили у пресслужбі уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.

Повернення дітей відбулося за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Катару. Діти зустрілися з родичами у посольстві Катару у Москві. Повідомляється, що вони вже повернулися в Україну через Білорусь.

Українська сторона поки офіційно не повідомляла про це.

За даними The Washington Post, серед дітей є 13-річна дитина, яка жила у своєї бабусі в селі в Росії. Ще одна дитина – 15-річний підліток, який жив з бабусею під російською окупацією в Запорізькій області. Також в Україну повернувся 8-річний хлопчик, який жив із бабусею в окупованій Луганській області, та 11-річний хлопчик, чия мати служила в ЗСУ та потрапила до російського полону. Його батько помер, в Україні на дитину чекає тітка по материнській лінії. Ще двоє дітей жили в Росії з батьком та дорослою сестрою – в Україні вони возз’єднаються з матір’ю.

Це другий етап повернення дітей, проведений за посередництвом Катару: у жовтні в Україну повернулися четверо неповнолітніх. Також Катар виступав посередником у переговорах щодо повернення вивезеного з окупованого Маріуполя підлітка Богдана Єрмохіна. Переговори про другий етап повернення тривали з квітня 2023 року.

За офіційними даними української влади, Росія незаконно вивезла з України близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч».

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової. Їм звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей з окупованих територій України до Росії.