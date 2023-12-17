«Моє серце в полоні»: родичі військовополонених вийшли на акцію у Запоріжжі

17 грудня в центрі Запоріжжя зібралися близько двох сотень рідних та близьких українських військовополонених-оборонців Маріуполя, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Люди утворили живий ланцюг центральним проспектом міста. Учасники акції тримали в руках плакати з написами «Волю захисникам Маріуполя», «Save Azovstal», «Не мовчи – полон вбиває», «Ти чекаєш свят- вони обміну » та інші, та скандували «Не мовчи – полон вбиває», «Україна чекає героїв».

«Ми звертаємось до всіх, хто має вплив словом-ділом – допоможіть. Вони боролись за нас, за кожного з нас. І це не біда, не проблема окремих родин. Це наша спільна біль, тому ми маємо витягнути їх звідти живими. Кожну хвилину, коли ми просто печемо пряники їх катують. За приблизними підрахунками, більше 2 тисяч ще лишається в полоні. Але це інформація, яка не поповнюється – вони не кажуть нам скільки ще хлопців, скільки вони вивозять в Росію і судять за кримінальним законом, що є порушенням прав людини. Військовополонені не мають бути засуджені за кримінальним кодексом. Те, що роблять з нашими людьми – це пекло. Червень-травень – це був останній обмін після, якого жодного зрушення. Не через те, що ми не хочемо, у нас нема кім мінятися – просто не йдуть на обмін», – сказала амбасадорка акції, запорізька волонтерка Ольга Плечун.

У акції взяли участь близькі військовополонених з Маріупольського гарнізону – бригади «Азов», частин 3029, 3033, 3057 Національної гвардії, 55-ої артбригади, частин морської піхоти, прикордонних загонів тощо.

«Я сестра військовополоненого, який знаходиться на території «ДНР» і ми родичі всіх полонених 23 бригада, військова частина 3033 Запоріжжя. Хлопці обороняли місто Маріуполь з перших днів повномасштабної війни і вже 20 місяців перебувають у російському полоні. Ми благаємо весь світ, все суспільство, а би знайшли важелі і повернули наших хлопців. Рік тому я отримала від брата листа і все. На, жаль тиша. Буквально 3 місяці тому МКЧХ підтвердило, що він в полоні. Наразі нема жодної інформації. Ми знаємо, що хлопців переводять з колонії в колонію, і де вони на цей час ми не знаємо», – каже учасниця акції на ім'я Оксана.

Частина учасників прийшла на захід з дітьми та навіть цілими родинами, аби підтримати своїх близьких.

«Проходив службу у Запоріжжі, 3029 частина. У грудні 2021 року направили до Маріуполя, і там його застала війна. У полон потрапив у квітні. Був у Горлівській колонії. По чуткам, їх звідти вивозять. Де він зараз невідомо. Було листування через волонтерів. 27 квітня останній лист від нього прийшов — тоді заборонили листування з російської сторони. І по цей час про нього нічого невідомо. Звертались на всі «гарячі» лінії, у поліцію, СБУ, Червоний Хрест, Координаційний штаб. Зі сторони агресора, підтверджено, що в полоні. З квітня 2022 року в полоні, а травні син народився. Сину вже 1,5 роки, а він й сина не бачив», – розповідає подружня пара Олександр та Лариса, яка прийшла на підтримку свого сина, бійця Нацгвардії запорізької частини 3029.

16 та 17 грудня аналогічні акції відбулись у Києві, Кривому Розі, Кременчуці, Львові, Черкасах, Вінниці, Хмельницькому та інших містах України

Раніше, 25 вересня 2022 року в Запоріжжі відбулася акція рідних і близьких військовополонених, які звернулись до міжнародних організацій із проханням створити спеціальну місію з обміну українських військовополонених – оборонців Маріуполя за принципом «всіх на всіх».

Також 3 вересня 2022 року у Запоріжжі відбувся мітинг на підтримку українських військовополонених-оборонців «Азовсталі». Його учасники звернулися «до міжнародної спільноти сприяти негайному поверненню всього маріупольського військового гарнізону» на підконтрольну владі Україні територію, або «проведення процедури екстракції в третю країну»

За даними української влади, станом на 17 листопада 2023 року відомо, що у російському полоні перебувають 4337 українців. Із них – 3 574 військових і 763 цивільних. Це ті люди, перебування у російському полоні яких вдалося встановити.

За даними української влади, станом на 17 листопада 2023 року відомо, що у російському полоні перебувають 4337 українців. З них – 3 574 військових і 763 цивільних. Це ті люди, перебування у російському полоні яких вдалося встановити.