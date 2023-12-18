«Ми є заручниками в цій ситуації»: в черзі до пункту «Дорогуськ – Ягодин» понад 2 тисячі вантажівок

Радіо Свобода поспілкувалося з водіями, які зараз стоять у Дорогуську. За їхніми словами черга там сягає 60 кілометрів. На перетин кордону чекає понад 2000 вантажівок.

Водій Михайло стоїть вже четверту добу і каже: стоятиме ще довго, Різдво точно зустріне в машині. За весь час блокади, від 6 листопада, він вже третій раз у черзі, попередні рази на перетин кордону чекав по 10 діб. З порту Гданська до Києва Михайло везе побутову техніку, меблі, тканини.

«Ми є заручниками цієї ситуації. Дозвіл в них є на страйк. А що таке страйк? Це страйкувати просто на обочині дороги, а не перекривати міжнародний пункт пропуску, але ж їм це дозволено. Наші браття нас, напевно, все ж таки не рахують за братів. Або наша влада піде на їхні поступки, хоча піти на їхні поступки – це втратити свій ринок перевезень і наші всі перевізники будуть просто сидіти без роботи або їздити на якісь копійки, ну це теж не вихід», – каже Михайло.

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Водій припускає, що вирішення ситуації залежить від того, чи зможе українська влада знайти компроміс, не приймаючи умови страйкарів:

«Бо я вважаю, що якась група перевізників не в праві висувати свої умови для цілої країни, для України, для перевізників, для всього бізнесу, для всієї економіки. Не вони відміняли нам дозволи, не їм їх повертати. Це ж Євросоюз нам відмінив дозволи».

Раніше польські перевізники відновили страйк на пункті перетину польсько-українського кордону «Дорогуськ – Ягодин». До них також долучилися польські фермери.

Серед вимог польських аграріїв, які приєднуються до протесту – заборона імпорту цукру з України, негайні безпосередні доплати аграріям, грошова компенсація для виробників кукурудзи тощо.

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Майбутній заступник міністра сільського господарства, лідер політичного обʼєднання «АгроУнія» Міхал Колодзейчак пропонує на 20 років заборонити агропродукцію з України на європейському ринку. Так чиновник хоче захистити польське сільське господарство після того як Україна вступить до ЄС. Про це напередодні Колодзейчак сказав в інтервʼю радіо RMF 24.

З 6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони зажадали поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

Українська влада заявила, що через дії польської сторони несе значні втрати для економіки. Польща каже, що має власні економічні інтереси, які повинна захищати.