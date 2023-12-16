ЗМІ: на польсько-українському кордоні помер ще один водій

На польсько-українському кордоні на КПП «Краківець-Корчова» 16 грудня помер водій машини, яка стояла в черзі через страйк польських перевізників. Відповідну інформацію підтвердив «Суспільному» віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

«Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії», – зазначив Балін.

Це вже третій випадок смерті українського водія від початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

11 листопада стало відомо, що у вантажівці перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» помер український водій, що планував перетнути кордон. Це сталось на парковці міста Хелм, неподалік від пункту пропуску.

23 листопада ЗМІ з посланням на Асоціації міжнародних автоперевізників повідомили, що у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова-Краківець», де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».

23 листопада стало відомо про блокування ще одно пункту пропуску «Медика» на території Польщі.

Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.