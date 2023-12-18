Польські перевізники знову блокують пункт «Дорогуськ – Ягодин» для вантажівок – ДПСУ

Польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через пункт перетину кордону Польщі та України «Дорогуськ – Ягодин», повідомила Державна прикордонна служба 18 грудня.

За її даними, акція почалася сьогодні о 15 годині на під’їзних шляхах до пункту пропуску.

«Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща. Організатори протесту планують пропускати лише по 1 вантажному автомобілю на годину. Водночас інформують, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються», – йдеться в повідомленні.

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Також, додають прикордонники, протестувальники не планують зупиняти автобуси. Держприкордонслужба просить водіїв і перевізників врахувати цю інформацію.

Раніше один із організаторів акції, політик націоналістичної «Конфедерації» Рафал Меклер повідомив, що польські перевізники, яким Окружний суд у Любліні дозволив поновити блокаду кордону в Дорогуську, 18 грудня повертаються з протестом на кордоні.

Раніше, 11 грудня, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що було знято блокаду пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» із польського боку.

З 6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони зажадали поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки. Йдеться про блокування пунктів пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 23 листопада стало відомо про блокування ще одно пункту пропуску «Медика» на території Польщі. Через дії польських протестувальників у черзі застрягли близько трьох тисяч вантажівок.

Українська влада заявила, що через дії польської сторони несе значні втрати для економіки. Польща каже, що має власні економічні інтереси, які повинна захищати.