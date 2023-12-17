У Фінляндії розповіли про ситуацію на кордоні з Росією після повторного закриття

Шукачі притулку припинили приходити до кордону Фінляндії з боку Російської Федерації після повторного закриття, пише Yle.

За даними фінських прикордонників, протягом дня неділі, 17 грудня, на східний кордон Фінляндії, який повторно закрили, не прибуло жодного нового шукача притулку з території РФ.

Водночас повідомляється, що у суботу, 16 грудня, біля КПП Ваалімаа одна людина перелізла паркан і потрапила на територію Фінляндії. Після того паркан зміцнили та посилили спостереження.

Крім цього прикордонники повідомили, що на момент закриття кордону до КПП у Ваалімаа прямувала група зі 100-200 людей, але після того розвернулася.

«Близько двох десятків людей залишилися на ніч з російського боку і грілися біля вогнища, але протягом суботи роз’їхалися», – зазначили прикордонники.

Останніми тижнями Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку.

Фінляндія заявила, що російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. Раніше минулого тижня Фінляндія ненадовго відкрила два пункти пропуску, але через день скасувала це рішення через відновлення потоку мігрантів.

Фінляндія змінила свою давню політику нейтралітету після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і на початку цього року стала 31-им членом НАТО. Відтоді Фінляндія посилила військову підготовку резервних підрозділів і нагляд за кордоном, дозволивши літакам НАТО патрулювати прикордонний повітряний простір, чим викликала критику в Росії.