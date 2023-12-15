Блокування кордону: у ДПСУ розповіли, скільки вантажівок перебуває в чергах у Польщі

У Держприкордонслужбі заявляють, що у чергах на кордоні з Польщею на вʼїзд до України перебувають 2,6 тис вантажівок.

«Непроста ситуація на кордоні з Польщею. Три напрямки – пункти пропуску «Рава-Руська», «Краківець» та «Шегині» – продовжують блокуватися представниками перевізників та фермерів Польщі. Станом на ранок, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, в чергах на цих трьох напрямках в бік України перебувають близько 2600 вантажівок. Найбільше – на пункті пропуску Шегині», – сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Але, за його словами, є позитивна динаміка по пункту пропуску « Ягодин», який розблокували 11 грудня, поступово на цьому напрямку зростає потік вантажівок.

«За вчорашній день цей напрямок перетнуло більше 1,2 тис вантажних засобів в обидва боки, більше в напрямку України. Це ті показники, які були до блокування, до 6 листопада. В черзі перебуває ще досить велика кількість транспортних засобів – це 1,7 тис. на території Польщі в бік України», – сказав речник ДПСУ.

Також у Держприкордонслужбі повідомили, що рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово розблоковується.

«З моменту припинення блокування станом на 09:00 15 грудня в напрямку вибуття з України через пункт пропуску «Ужгород» оформлено майже 60 вантажівок, ще 1065 – перебувають в електронній черзі на виїзд з України», – йдеться у повідомленні відомства.

Завдяки переговорам, 11 грудня вдалося розблокували один з чотирьох пунктів пропуску – «Дорогуськ-Ягодин», а з вечора 13 грудня словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в’їзду на свою територію.

З 6 листопада розпочали польські перевізники розпочали блокування кордону. Вони заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Йдеться про блокування пунктів пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин», «Медика – Шегині». Через дії польських протестувальників у черзі застрягли кілька тисяч вантажівок.