ДПСУ: пропуск вантажівок з України у Словаччину частково відновлений

У Державній прикордонній службі заявили, що пропуск вантажівок з України у Словаччину частково відновлений.



Як повідомляє пресслужба відомства, станом на 06:00 у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів, 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.



У Держприкордонслужбі нагадують, що з вечора 13 грудня словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в’їзду на свою територію.



Попередньо повідомлялося, що на в’їзд у Словаччину прийматимуть по 2 автомобілі за годину, фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки, додають у ДПСУ.

