Після розмови з Туском Зеленський очікує на пришвидшення «розв’язання питань відносин на взаємовигідній основі»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.



«Привітав мого друга з призначенням на посаду очільника уряду та початком нової сторінки двосторонніх відносин. Напередодні засідання Європейської ради обговорили її майбутні рішення, що сприятимуть єдності всієї європейської спільноти», – написав він у телеграмі.



Зеленський каже, що у ході розмови він «почув слова щирої підтримки», і висловив переконання, що з новим урядом Польщі Україна пришвидшить «розв’язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі».



Він також запросив Дональда Туска відвідати Україну за найближчої нагоди.

У президентському палаці у Варшаві 13 грудня президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу у премʼєр-міністра Дональда Туска та всіх його міністрів.

Розмова Зеленського і Туска відбулася на тлі блокування кордону, яке з 6 листопада розпочали польські перевізники. Вони заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Йдеться про блокування пунктів пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин», «Медика – Шегині». Через дії польських протестувальників у черзі застрягли кілька тисяч вантажівок.