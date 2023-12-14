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Після розмови з Туском Зеленський очікує на пришвидшення «розв’язання питань відносин на взаємовигідній основі»

Володимир Зеленський також запросив Дональда Туска відвідати Україну за найближчої нагоди.
Володимир Зеленський також запросив Дональда Туска відвідати Україну за найближчої нагоди.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

«Привітав мого друга з призначенням на посаду очільника уряду та початком нової сторінки двосторонніх відносин. Напередодні засідання Європейської ради обговорили її майбутні рішення, що сприятимуть єдності всієї європейської спільноти», – написав він у телеграмі.

Зеленський каже, що у ході розмови він «почув слова щирої підтримки», і висловив переконання, що з новим урядом Польщі Україна пришвидшить «розв’язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі».

Він також запросив Дональда Туска відвідати Україну за найближчої нагоди.

У президентському палаці у Варшаві 13 грудня президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу у премʼєр-міністра Дональда Туска та всіх його міністрів.

Розмова Зеленського і Туска відбулася на тлі блокування кордону, яке з 6 листопада розпочали польські перевізники. Вони заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Йдеться про блокування пунктів пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин», «Медика – Шегині». Через дії польських протестувальників у черзі застрягли кілька тисяч вантажівок.

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