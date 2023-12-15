Новий уряд Польщі розпустив комісію, яка розслідувала смоленську авіакатастрофу

Новий кабінет міністрів Польщі 15 грудня розпустив урядову комісію, що повторно розслідувала смоленську авіакатастрофу, в якій у 2010 році загинув тодішній президент Лех Качинський, його дружина і понад 90 представників польської політичної, військової, релігійної еліти.

«Найближчим часом буде створена спеціальна група, яка аналізуватиме всі аспекти діяльності ліквідованої комісії», – повідомило Міністерство оборони Польщі.

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що ліквідація комісії означає «кінець витрати сотень мільйонів злотих на діяльність, яка не має нічого спільного зі з’ясуванням причин смоленської катастрофи».

Комісію створили у 2016 році, вона розслідувала можливу причетність Росії до катастрофи, хоча переконливих доказів так і не надала. У березні 2016 року Антоній Мацеревич, який тоді очолював Міністерство оборони Польщі, заявив, що причиною трагедії міг стати теракт. У жовтні 2017 року Мацеревич повідомив, що один із бортових самописців літака «зафіксував момент вибуху».

У двох попередніх звітах польських і російських експертів з авіаційних інцидентів йшлося про те, що катастрофа стала результатом людської помилки. Вони не знайшли доказів навмисних злочинних дій. Але багато поляків, у тому числі провідні члени консервативної партії «Право і справедливість» (PiS), поставили під сумнів результати розслідування. Брат-близнюк Леха Качинського, Ярослав Качинський, був лідером партії PiS під час формування комісії.

Росія категорично відкидає будь-яку відповідальність за катастрофу.

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