У Польщі проходять пам’ятні заходи до чергової річниці авіакатастрофи під Смоленськом

У Польщі 10 квітня проходять пам’ятні заходи в 11-ту річницю авіакатастрофи біля російського міста Смоленська, в результаті якої загинули 96 осіб, у тому числі тодішній президент Польщі Лех Качинський, його дружина і багато високопоставлених політичних і військових чиновників країни.

Заходи розпочалися вранці з поминальної служби та покладання вінків до пам’ятника жертвам авіакатастрофи і їхніх могил. Також заплановане вечірнє богослужіння у соборі в Варшаві.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав катастрофу «найбільшою національною трагедією в післявоєнній історії Польщі».

Другий рік поспіль поминання проходять в умовах обмежень, пов’язаних з COVID-19, і обмежені у масштабах.

Польський телеканал TVN24 повідомив, що у Варшаві, в парку біля площі, де встановлено пам’ятник жертвам Смоленської трагедії, сталися сутички протестувальників з плакатами із написом «Страйки підприємців», та поліцією, яка намагалася завадити пропуску цих осіб до місця пам’ятних заходів.

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Розслідування від 2011 року, здійснене спеціальною польською комісією, дійшло висновку, що рейс Ту-154 з Варшави розбився в умовах сильного туману під час наближення до аеропорту поблизу російського Смоленська через помилку пілота та відсутність попереджень від диспетчерів Управління повітряним рухом Смоленська. Чинний президент Польщі Анджей Дуда заявив, що, хоча Росія передала дані з бортових самописців літака, «уламки все ще перебувають в Росії, чорні ящики досі в Росії».