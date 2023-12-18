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Польські перевізники знову блокуватимуть Дорогуськ, до протесту долучаться фермери

Як зазначається, протест, до якого долучаться аграрії, розпочинається о 14:30 за київським часом
Як зазначається, протест, до якого долучаться аграрії, розпочинається о 14:30 за київським часом

Польські перевізники, яким Окружний суд у Любліні дозволив поновити блокаду кордону в Дорогуську, 18 грудня повертаються з протестом на кордоні, повідомив один із організаторів акції, політик націоналістичної «Конфедерації» Рафал Меклер.

«У понеділок в Дорогуську стартує нова блокада кордону, яку раніше заборонив війт. До нас приєднуються аграрії з організації «Об’єднане село», – зазначив Меклер.

Як зазначається, протест, до якого долучаться аграрії, розпочинається о 14:30 за київським часом.

Серед вимог польських аграріїв, які приєднуються до протесту – заборона імпорту цукру з України, негайні безпосередні доплати аграріям, грошова компенсація для виробників кукурудзи тощо.

Раніше, 11 грудня, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що було знято блокаду пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» із польського боку.

З 6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони зажадали поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки. Йдеться про блокування пунктів пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 23 листопада стало відомо про блокування ще одно пункту пропуску «Медика» на території Польщі. Через дії польських протестувальників у черзі застрягли близько трьох тисяч вантажівок.

Українська влада заявила, що через дії польської сторони несе значні втрати для економіки. Польща каже, що має власні економічні інтереси, які повинна захищати.

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