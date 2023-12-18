Єврокомісія виділила 65 млн євро країнам, які приймають українських біженців

Єврокомісія виділила понад 65 мільйонів євро чотирьом країнам, що приймають на своїй території громадян України, які рятуються від повномасштабної війни, яку розпочала Росія, йдеться на сайті відомства.

«Минулого тижня Європейська комісія вирішила надати більше €65 мільйонів з Фонду притулку, міграції й інтеграції для підтримки Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії у розміщенні людей, які рятуються від російської агресії проти України», – зазначають у Єврокомісії.

У Єврокомісії кажуть, що «така допомога надається для полегшення фінансового навантаження на систему адаптації біженців у згаданих країнах та надання їм можливості забезпечити людям, що перебувають під тимчасовим захистом ЄС, належний рівень підтримки, послуг та допомоги».

Також відомо, що Болгарія, Чеська Республіка, Польща й Румунія можуть використати це додаткове фінансування для переходу від надання біженцям «колективного» притулку до індивідуального розселення у приватному секторі, шляхом надання українцям фінансової допомоги на перехідний період, а також доступу до мовного тренування, до соціальних та медичних послуг тощо.

«Відповідні агенції згаданих країн-членів, громадські та міжнародні організації, що залучені до таких проєктів, можуть розпочинати їх імплементацію вже відсьогодні. При цьому Єврокомісія зберігатиме контроль за використанням виділених грошових фондів через відповідні фінансові служби ЄС», – кажуть у відомстві.

За даними Єврокомісії, загалом 4,1 млн біженців з України зареєстровано для отримання тимчасового захисту або подібного у ЄС.

Рада ЄС 28 вересня продовжила тимчасовий захист для українських біженців із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Тимчасовий механізм захисту для українців, що шукали прихисток від повномасштабної війни на території Євросоюзу, запрацював 4 березня 2022 року – за кілька днів після вторгнення російських збройних сил в Україну.