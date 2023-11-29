Українські діти в серці європейської політики: як підлітки-біженці на кілька годин стали євродепутатами

Програма, розрахована на п’ять днів, включала й відвідування однієї із євроінституцій. А саме – Європарламенту, місця, яке називають домом європейської демократії.

Діти змогли спробувати себе в ролі політиків і впродовж кількох годин побути євродепутатами. Як це було? І які елементи гри цілком можуть стати частиною їхнього реального повсякденного життя?

Репортаж із Брюсселя кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко.

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