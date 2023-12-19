«Ні, я так не вважаю» – Зеленський про можливість програшу України у війні

Президент Володимир Зеленський категорично заперечив можливість поразки України у війні проти Росії. Про це він сказав на пресконференції 19 грудня, відповідаючи на запитання кореспондентки британської медіакомпанії Бі-Бі-Сі.

«Ризик, про який ви кажете, завжди є, ми всі живі люди… Треба жити в Україні і боротися, і вірити, дуже сильно вірити, вірити не словами, а наближенням результату, а це значить – своїми кроками щоденно, от що потрібно робити, щоб потім не було соромно», – сказав президент України.

Перед тим Володимир Зеленський наголошував, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Україна була в набагато гіршому становищі, ніж зараз.

У перші дні і тижні вторгнення військові РФ впритул підійшли до Києва і контролювали значні території Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської та Херсонської областей. Починаючи з квітня 2022 року, Збройні сили України цілком деокупували Київську, Чернігівську та Сумську області, у вересні – майже всю Харківську область, у жовтні-листопаді – всю правобережну частину Херсонської області включно із обласним центром.

Деокупацію решти територій нині ускладнює те, що у США та Євросоюзі затримується надання Україні масштабних пакетів допомоги – як оборонної, так і прямої бюджетної підтримки.