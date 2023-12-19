Зеленський: Польща фінансово втратила від блокування вивезення зерна з України

Експорт зерна з України є «питанням виживання» – про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції 19 грудня.

Відповідаючи на питання польського журналіста, Зеленський подякував польському народу за підтримку, але додав, що Україна, своєю чергою, «захищає Польщу».

«Потім була блокада наших кордонів. Зрозумійте, це не бізнес під час війни, це було виживання. У нас не було тоді вільного, незалежного Чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно. Що в нас було? Була проблема в Словаччині, могли бути проблеми з Румунії, були проблеми з Угорщиною і найближчими друзями – Польщею», – нагадав він.

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Зеленський звернув увагу на те, що Україна хотіла лише вивезти зерно транзитом через Польщу, але не могла цього зробити через блокаду:

«Нам не дали вивезти, і це було неправильно. Просто неправильно. І я був упевнений, що це політичний сигнал, і ви це знаєте, і в польському суспільстві всі це знають. Що це була політика, політичні вибори урядовців, які програли. І я був упевнений, і тоді говорив керівництву вашої держави: ви програєте цю політику, ви програєте самі собі. Наші люди не можуть страждати в будь-якому випадку».

Зеленський вказав на те, що в Польщі сформований новий уряд. Він також розповів, що мав розмову з президентом Анджеєм Дудою.

«Ми вирівняли цю ситуацію. Є новий уряд, і я буду вірити, що новий уряд розблокує цю блокаду, вона штучна. Ми готові, аби в Польщі люди нічого не втрачали, але не можна політизувати питання зерна, коли в нас все заблоковане. Що вийшло? Ви знаєте, що фінансово Польща втратила? Ми побудували цей залізничний коридор через Молдову й Румунію, коридор Чорним морем, і менше експорту через Польщу. Ми хотіли цього? Ні, не хотіли», – заявив він.

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3 жовтня Польща та Україна оголосили про те, що домовилися прискорити транзит українських зернових через Польщу до третіх країн.

Втім, вже з 6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони зажадали поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

Українська влада заявила, що через дії польської сторони несе значні втрати для економіки. Польща каже, що має власні економічні інтереси, які повинна захищати.