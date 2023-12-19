У Польщі 14 громадян України, Білорусі та РФ засудили в справі про шпигунство на користь Москви

Окружний суд у Любліні засудив 14 громадян України, Білорусі та Росії до позбавлення волі на строк до шести років у справі про шпигунство на користь РФ (частина 1 статті 130 Кримінального кодексу Республіки Польща), пише Gazeta.pl.

Мінімальний термін – до року позбавлення волі отримала фігурантка справи, громадянка Білорусі Марія М., а максимальний, шість років в'язниці, – українець Артем А., уточнює видання. Крім позбавлення волі, всім засудженим призначили штрафи до 2500 доларів.

Усі підсудні визнали свою провину та добровільно до суду погодилися на «узгоджене покарання». У залі суду було звільнено Марію М. та ще двох засуджених, які отримали до 1,5 років позбавлення волі, оскільки вони відбули більшу частину покарання в СІЗО.

Загалом на лаві підсудних опинилося 16 осіб, вік фігурантів – від 17 до 44 років. Більшість засуджених, 12 осіб, мають громадянство України, троє – Білорусі та один Росії. Росіянин, як писало видання «Агентство», – це хокеїст Максим Сергєєв, який виступав у Польщі, син співробітника конструкторського бюро «Туполєв».

Згодом суд виділив в окреме провадження справи білоруса Владислава П. та українця Максима Л., які відкликали надані раніше угоди на добровільне відбування покарання в Польщі.

За даними слідства, засуджені входили до шпигунської мережі, якою керували представники ФСБ та інших російських спецслужб. Вербування в цю мережу, як стверджує слідство, здійснювалося на окупованій російськими військами території України або у фільтраційних пунктах на кордонах Росії із країнами Євросоюзу.

Учасники мережі отримували завдання через телеграми, за виконання доручень їм платили від 300 до кількох тисяч доларів. Як стверджує слідство, «члени шпигунської мережі на замовлення росіян мали не лише збирати інформацію, фотографувати військові та цивільні обʼєкти, розпалювати антиукраїнські та антинатівські настрої, а й готувати диверсії. Зокрема, за версією слідства, вони планували підірвати потяги зі зброєю та гуманітарною допомогою для України».

У березні 2023 року польські спецслужби заявили, що ліквідували російську шпигунську мережу, але затримання її учасників тривало до серпня.

Співробітники польської спецслужби АВБ виявили на залізничних маршрутах та транспортних вузлах приховані камери, які фіксували рух поїздів та передавали зображення в інтернет. Йшлося переважно про ділянки залізничних маршрутів у Підкарпатському воєводстві, у тому числі поблизу аеропорту Jasionka, розташованого на околицях Жешува. Це головний транзитний пункт постачання західного озброєння та боєприпасів для України.