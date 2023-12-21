Членство України в ЄС «нереальне протягом довгих років» – Орбан

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан під час своєї щорічної пресконференції 21 грудня заявив, що членство України в Європейському союзі – це мета, якої буде неможливо досягти ще довгий час.

«Ми повинні запропонувати щось реалістичне. Членство – нереальне протягом довгих, довгих, довгих років», – сказав Орбан і натомість запропонував для України «стратегічне партнерство, яке могло б бути негайним і складатися з найважливішого елементу для українців і підтримувати їх таким чином».

Членство в ЄС Орбан назвав «гарним жестом політики» і «далекою перспективою», а партнерство – «більш розумною відповіддю на виклики».

Угорський премʼєр неодноразово висловлював свою негативну позицію щодо членства України у Євросоюзі, наполягаючи на тому, що Київ, на його думку, не готовий до цього через корупцію і війну, почату Росією, а ЄС – через нездатність відповісти на виклики для сільського господарства і необхідність субсидіювати Україну.

На саміті лідерів ЄС у Брюсселі 14-15 грудня Орбан вийшов із зали засідання під час затвердження рішення про початок переговорів про членство України з ЄС, таким чином не заблокувавши його і водночас висловивши протест. Згодом він назвав це рішення інших членів ЄС «ірраціональним», «безглуздим» і «помилковим».

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