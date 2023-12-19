Зеленський: Орбан «не міг сказати», чому Угорщина не підтримує членство України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський «ніколи не говорив» із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо ймовірного перемир’я чи переговорів із Росією – про це він заявив під час пресконференції 19 грудня, відповідаючи на питання журналістки американського мовника NPR.

«Я ніколи не говорив із Віктором Орбаном про припинення вогню чи про діалог з Путіним, ніколи. Можливо, він піднімав цю тему з його друзями чи лідерами в ЄС чи десь за кордоном, можливо, в Сполучених Штатах», – припустив він.

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Зеленський визнав, що політика Будапешта щодо України «не дуже дружня», і він говорив про це з головою угорського уряду. Він додав, що, попри виклики, Україна та Угорщина лишаються сусідами:

«Два роки повномасштабної війни… не дали нам можливості відчути потужні дружні відносини проти російської агресії й окупації. Тим не менш, ми сусіди. Ми намагаємося знайти відповіді на певні питання, але для цього нам треба організувати зустріч».

Президент також згадав про розмову з Орбаном в Аргентині.

«Я сказав: Вікторе, дай мені причину, чому ви нас не підтримуєте в ЄС. Це було ще до прийняття рішення (щодо початку переговорів про членство – ред.). Він мені не міг сказати. І друге, я його спитав: а чому ми не можемо організувати офіційну зустріч між нами? Він також не зміг дати відповідь. Я думаю, що ми могли б дипломатичне рішення, і наші сторони будуть працювати над цим», – сказав Зеленський.

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Угорщина системно блокує у ЄС ухвалення будь-яких позитивних рішень щодо України. 11 грудня у Буенос-Айресі президент України Володимир Зеленський зумів переговорити з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, перетнувшись з ним у гостьовому ложе на інавгурації президента Аргентини. Володимир Зеленський назвав бесіду «максимально відвертою», проте конкретних деталей про предмет розмови ні українська, ні угорська сторона не повідомили.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС. Орбана, який також виступав проти початку переговорів, не було під час голосування з приводу цього питання. Згодом він назвав це рішення інших членів ЄС «ірраціональним», «безглуздим» і «помилковим».