Макрон каже, що Орбана «можна переконати» підтримати фінансування України

Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «можна переконати» підтримати рішення про фінансування України на суму 50 млрд євро, зазначив президент Франції Еммануель Макрон, пише The Guardian.

Він також переконаний, що у 2023 році Орбана вдасться переконати схвалити пакет фінансової допомоги для України, «оскільки рішення заблокувати його означало, що він також заблокував нові кошти для своєї власної країни, своїх сусідів та для міграційного прикордонного контролю».

Макрон також додав, що Орбан заявив європейським лідерам, що «не блокуватиме переговори про вступ України до ЄС, якщо Київ виконає решту реформ, які йому було запропоновано провести до березня наступного року».

«Якщо ці вимоги будуть виконані, і я поставив йому це запитання, він сказав мені, що не блокуватиме, якщо це так. Якщо сім вимог буде дотримано, тоді вам потрібно буде відкрити дискусії», – сказав Макрон.

Раніше цього року Європейська комісія запропонувала надати Україні фінансову підтримку до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро, з яких 33 мільярди євро будуть видані у вигляді кредитів, а 17 мільйонів євро – у вигляді грантів.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС. Орбана, який також виступав проти початку переговорів, не було під час голосування з приводу цього питання. Згодом він назвав це рішення інших членів ЄС «ірраціональним», «безглуздим» і «помилковим».

Рішення про новий пакет допомоги Україні було ускладнене тим, що подальша фінансова підтримка Києва є частиною законодавчої пропозиції щодо радикального перегляду довгострокового бюджету ЄС. ЄС працює за семирічною бюджетною системою, поточний період спільного бюджету триває до 2027 року.