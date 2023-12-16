Подоляк каже, що Орбан не вплине на євроінтеграцію України, але «створить інфоприводи»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вплине на євроінтеграцію України, але «створить інформаційні приводи», зазначив під час телемарафону радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Таким чином він прокоментував слова угорського прем’єр-міністра про «75 можливостей заблокувати вступ України до ЄС», та наголосив, що «Орбану не вдасться вплинути на євроінтеграцію України».

«Дивно, що він (прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – ред.) не розуміє наше право захищати свої землі. Якби в Угорщини була така ситуація, було б незрозуміло, якби хтось із ЄС сказав, що не буде допомагати», – заявив Подоляк.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який неодноразово погрожував накласти вето на рішення лідерів ЄС щодо відкриття переговорів для України про вступ до Євросоюзу, не було під час голосування з приводу цього питання. Як заявив журналістам у Брюсселі чільний представник ЄС, який побажав, щоб його не називали, рішення ухвалили 26 лідерів.

«Орбан міг делегувати когось замість себе, щоб заблокувати рішення, але він цього не зробив. Ухвалене рішення є абсолютно законним з точки зору процедури. Орбан мав 100 варіантів заблокувати початок переговорів, але він цього не зробив – ні сам, ні через когось ним делегованого, а просто залишив раніше зал. Рішення цілком легітимне щодо початку переговорів», – сказав представник ЄС журналістам після голосування на засіданні Європейської ради щодо відкриття переговорів про членство в Євросоюзі з Україною і Молдовою.

Раніше сьогодні президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.

14–15 грудня лідери Євросоюзу проводять саміт, на якому також може бути проголосовано пакет допомоги Україні на близько 50 мільярдів євро протягом 2024–2027 років.