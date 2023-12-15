Кулеба розповів, як Україні вдалось переконати ЄС почати вступні переговори

Робота над рішенням щодо відкриття вступних переговорів із Європейським союзом була «однією з найскладніших», зазначив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі з журналістом Вадимом Карп’яком.

«Це рішення було найскладнішим (про початок вступних переговорів України з ЄС – ред.), одним з найскладніших у житті, з якими я стикався. І, справді, на рівні магії потім склалися всі фактори», – заявив Кулеба.

Він зазначив, що «Україні потрібно було працювати з угорцями безпосередньо». І частина цієї роботи – перша зустріч українського міністра зі своїм угорським колегою Петером Сіярто від початку повномасштабної війни, каже Кулеба.

Також, як додав голова МЗС, слід було працювати з європейськими лідерами та міністрами, щоб «вони були максимально налаштовані не просто на боротьбу, а на перемогу». Цим, зокрема, займався і президент Володимир Зеленський.

І ще потрібно було «точково працювати» з тими європейськими чиновниками, які мають вплив на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, додав глава української дипломатії. Вони мали не просто вести з ним дискусії, а впливати на нього, каже Кулеба.

«І все це мало зійтися в одній точці, в один момент. Усі повинні були виявити характер, принциповість і дотиснути це питання. Ми його дотиснули. І виступ президента (Володимира Зеленського – ред.) – це один з найкоротших, але найпотужніших виступів, які робив президент з початку війни», – додав міністр.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який неодноразово погрожував накласти вето на рішення лідерів ЄС щодо відкриття переговорів для України про вступ до Євросоюзу, не було під час сьогоднішнього голосування з приводу цього питання. Як заявив журналістам у Брюсселі чільний представник ЄС, який побажав, щоб його не називали, рішення ухвалили 26 лідерів.

«Орбан міг делегувати когось замість себе, щоб заблокувати рішення, але він цього не зробив. Ухвалене рішення є абсолютно законним з точки зору процедури. Орбан мав 100 варіантів заблокувати початок переговорів, але він цього не зробив – ні сам, ні через когось ним делегованого, а просто залишив раніше зал. Рішення цілком легітимне щодо початку переговорів», – сказав представник ЄС журналістам після голосування на засіданні Європейської ради щодо відкриття переговорів про членство в Євросоюзі з Україною і Молдовою.

Раніше сьогодні президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.

14–15 грудня лідери Євросоюзу проводять саміт, на якому також може бути проголосовано пакет допомоги Україні на близько 50 мільярдів євро протягом 2024–2027 років.