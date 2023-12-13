Кулеба запросив нового голову МЗС Польщі відвідати Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з новопризначеним головою МЗС Польщі Радеком Сікорським – про це він повідомив 13 грудня.

За словами міністра, Сікорський підтвердив свою відданість посиленню українсько-польських відносин, протидії російській агресії, а також інтеграції України в Євросоюз і НАТО.

Крім того, сторони обговорили прийдешній саміт Європейського союзу.

Читайте також: Слабкість Євросоюзу стане «провокацією для Росії» – Каллас перед «українським» самітом ЄС

«Міністр запевнив мене, що Польща активно працюватиме на саміті, щоб забезпечити ухвалення необхідних рішень, зокрема щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Міністр Сікорський також прийняв моє запрошення відвідати Україну», – заявив Кулеба.

У президентському палаці у Варшаві 13 грудня президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу у премʼєр-міністра Дональда Туска та всіх його міністрів.

14–15 грудня Євросоюз збирається на саміт, де може бути проголосовано пакет допомоги Україні на близько 50 мільярдів євро протягом 2024–2027 років. Також Україна очікує сигналу про старт переговорів про вступ у ЄС.