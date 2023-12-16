США твердять, що є легальний спосіб конфіскувати активи РФ в інтересах України – FT

Західні країни аналізують способи конфіскації заморожених російських активів на користь України, пише газета Financial Times.

У статті стверджується, що впродовж останніх тижнів США у приватних переговорах мають дедалі наполегливішу позицію щодо конфіскації заморожених російських активів. На засіданнях «Групи семи» США стверджують, що існує шлях до конфіскації активів, який «відповідає міжнародному праву».

«Члени G7 та інші держави можуть конфіскувати активи Росії як контрзаходи, щоб спонукати Росію припинити агресію», – йдеться в документі уряду США, з яким ознайомилася газета.

Офіційний представник США заявив Financial Times, що Вашингтон веде активні переговори щодо використання російських активів і вважає, що рішення потрібно ухвалити в короткий термін. Це питання можуть обговорити на можливій зустрічі лідерів «Групи семи», присвяченій другій річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

FT вказує, що активізація переговорів викликана тим, що впродовж останніх тижнів зірвалося виділення двох пакетів фінансової допомоги для України на суму понад 100 мільярдів доларів: республіканці в Конгресі США та премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокували фінансування Києва.

У західних країнах заморожено близько 300 мільярдів доларів резервів Центрального банку Росії.