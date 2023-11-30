У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про використання російських активів на відбудову України

Сенатор-демократ Шелдон Вайтхауз 29 листопада вніс на розгляд Конгресу законопроєкт про залучення низки російських активів на допомогу Україні – про це йдеться на його сайті.

Серед співавторів документа: демократи Ричард Блюменталь та Майкл Беннет і республіканці Ліндсі Грем та Джеймс Ріш.

Згідно з текстом, проєкт пропонує надати президенту повноваження конфісковувати активи вартістю в понад 2 мільйони доларів, як належать «іноземним особам».

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У контексті документу до таких належать іноземці, чиї активи отримані «корупційним шляхом, пов’язаним із або через політичну підтримку режиму президента Росії Володимира Путіна», та щодо яких США запровадили санкції через корупцію, порушення прав людини або агресію проти України.

Прибутки від таких активів пропонується витратити «винятково на користь народу України», в тому числі на:

повоєнну відбудову України

гуманітарну допомогу

військову допомогу збройним силам, підпорядкованим «обраному уряду України»

допомогу біженцям

надання технологій і послуг для забезпечення «вільного потоку інформації» в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вже привітав ініціативу, назвавши її «ще одним кроком до конфіскації заморожених російських активів на користь України».

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«Законопроєкт дасть Міністерству юстиції США необхідні інструменти для того, аби швидше конфісковувати активи підсанкційних російських олігархів. Доходи від цих активів будуть передаватися Україні для нашої стійкості та відновлення. Сподіваємося на якнайшвидше ухвалення цієї ініціативи», – додав він.

Раніше голова уряду заявив, що Реєстр збитків від російської агресії має запрацювати в першому кварталі 2024 року. При цьому він зазначив, що російські активи, конфісковані на Заході, мають стати основним ресурсом відновлення України.