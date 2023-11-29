Знищене в окупації житло тепер можна подати на компенсацію: розповідаємо, як

Власники зруйнованих квартир, розташованих на окупованих територіях, тепер зможуть подаватися на компенсацію за держпрограмою «єВідновлення». 16 листопада Кабінет міністрів України затвердив порядок обстеження таких зруйнованих будинків. Авжеж, податися зможуть лише власники, які виїхали у підконтрольні українському уряду регіони.

Як працюватиме цей механізм, та звідки гроші на нього – розбиралися Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Як окупанти руйнували мрії мільйонів українців

Квартира з вікнами на Азовське море та свіжим ремонтом за власним дизайном. Своє житло на вулиці Азовстальській у лівобережній частині Маріуполя Дмитро Забавін з дружиною придбали за рік до повномасштабного вторгнення. Але пожити там судилося лише кілька місяців.

25 лютого їхній мікрорайон «накрила» російська артилерія. Схопивши речі і двох котів, подружжя перебралося в іншу будівлю в центрі міста. Але за 2 тижні довелося вибиратися й звідти. На вулицях вже хазяйнували окупанти, тому Дмитрові, який працював депутатом міської ради, залишатися було небезпечно.

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Невдовзі після виїзду знайомі повідомили: в будинок на Азовстальській поцілили снаряди, обвалилися перекриття верхніх поверхів, спалахнула пожежа. Їхня квартира вигоріла вщент. Потім Дмитро дізнався, що і житла в центрі міста вже немає: будинок розстріляв російський танк.

«Майже 80% маріупольців втратили своє житло. Із Маріуполя виїхали понад 200 тисяч городян, не сприймаючи російську окупацію. І, відповідно, у більшої частини цих людей майно згоріло, знищене, будинки знищені. У когось вціліли, але вони не мають відповідно доступу і не хочуть повертатися в окупацію»,– розказує Донбас Реалії Дмитро.

Він з дружиною зараз живе і працює в Дніпрі. Веде телеграм-канал для переселенців з Маріуполя, де час від часу проводить опитування щодо нагальних проблем. Каже: житлове питання – найболючіше для людей. Тому постанову уряду про компенсації за зруйноване в окупації житло зустріли з великою надією.

За інформацією голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, без даху над головою залишилися понад 1 мільйон громадян.

«Є три сумні лідери – це Донецька, Харківська і Київська області, де найбільше руйнувань житла», – заявляла депутатка й авторка закону про відшкодування на брифінгу у лютому цього року.

Як виплачують компенсації власникам житла на підконтрольній Україні території

Програма «єВідновлення» запрацювала з березня 2023-го. На першому етапі заяви на компенсацію могли подавати власники пошкодженого житла, яке розташоване на підконтрольній Україні території.

Як заявила Олена Шуляк в інтерв’ю РБК-Україна, станом на кінець жовтня, було схвалено 23 тисячі таких заяв на суму більше, ніж 2 мільярди гривень. «Отримали компенсацію 19 тисяч заявників на загальну суму в 1,6 мільярдів гривень. Їх можна витратити лише на будівельні та ремонтні матеріали в більше ніж 4000 торгових точок, які зареєструвалися у програмі", – зазначила народна депутатка.

Другий етап – компенсації за повністю зруйноване житло, розташоване на підконтрольній Україні території. Він стартував з 1 серпня, і за 3 місяці було подано майже 5 тисяч заяв. Тим, хто втратив квартиру, – видають житловий сертифікат, який можна буде обміняти на іншу квартиру. Власники зруйнованих приватних будинків можуть отримати на вибір або гроші на відбудову, або сертифікат.

Суми сертифікатів в кожному випадку розраховуються окремо, залежно від регіону, віку будівлі та розмірів житла. В середньому – це 2 мільйони гривень. За результатами розгляду, на кінець жовтня було сформовано 422 таких сертифікати на загальну суму майже 880 мільйонів гривень.

Щоб визначити масштаби пошкоджень або зафіксувати факт повного руйнування житла, за адресою будівлі має виїхати комісія з місцевого органу влади. В неї входять фахівці, зокрема, інженери та будівельники, які за результатами огляду складають акт та підраховують суму відшкодування.

Саме тому, донедавна було неможливо приймати заявки на виплату компенсацій, якщо житло розташовувалось на окупованій території. Доступу до нього українські фахівці не мають.

Як уряд пропонує обстежувати зруйноване житло на окупованих територіях

За урядовою постановою, фіксувати зруйноване житло за заявою власників будуть за допомогою супутникової зйомки. Її замовлятимуть у міжнародних організацій. Якщо ж будівля встояла, але отримала пошкодження, побачити з космосу це неможливо. Тим більше, порахувати ступінь руйнувань. Тому, подати на компенсацію поки можуть лише власники повністю зруйнованого житла.

«Коли у людини є право власності, є документи, які «підтягнули» бази, в тому числі й будівельні, де є підтвердження наявності цього будинку за цією адресою. За рахунок того, що буде зроблений супутниковий знімок зондування землі з прив’язкою як по координатах, так і по вулицях, це дасть можливість комісії та контролюючим органам затвердити цю виплату», – роз’яснює механізм призначення відшкодування Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Він був одним з тих, хто разом з урядовцями розробляв механізм компенсації за житло, яке зруйнували окупанти. Для області, яка на 95% зайнята загарбниками, це більш ніж нагальна проблема, розказав Лисогор Донбас Реалії.

Подавати відомості про своє знищене на окупованих територіях житло громадяни почали ще до затвердження цього порядку. Робити це можна через мобільний додаток «Дія», або у ЦНАПі чи у нотаріуса в будь-якому регіоні України.

«У нас дуже велика кількість переселенців, більше 150 тисяч сімей це тільки в Україні. 190 тисяч наших громадян, які втратили свої помешкання. На теперішній час ми отримали вже понад 42 000 таких повідомлень, ми їх опрацювали і вже 39 629 всіх внесли в базу»,– розказав Артем Лисогор.

Мелітопольський експеримент

Втім, робити супутникову фіксацію руйнувань почнуть не з Луганщини чи Донеччини, а з Мелітополя. Пілотний проєкт триватиме 3 місяці, і якщо виявиться вдалим – цю практику поширять й на інші окуповані території.

Як повідомив законний мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі «Єдиного марафону», наразі у місті зруйновано понад 20 будинків. Заявки на отримання компенсації вже подали 10 людей.

«Наші мешканці подають заяву на відшкодування в «Дії», або в ЦНАПі, або в нотаріуса. Після того комісія, яка працює на базі Мелітопольської міської ради в Запоріжжі, опрацьовує цей запит і за допомогою супутникових знімків підтверджує або не підтверджує знищення майна. Після цього наші мешканці мають можливість отримати виплату і використати її, в тому числі для першого внеску та придбання житла в пільгову іпотеку», – пояснив Федоров.

І уточнив: мешканці мають перебувати на території України, і не фігурувати у так званому “Реєстрі зрадників” СБУ. Тож, перед схваленням заявки громадян перевірятимуть спецслужби.

«Єдина незручність, про яку мене питають люди, – це те, що згідно з постановою, не можна буде продати це житло 3-5 років. І, відповідно, якщо зараз купити, а деокупують Маріуполь, як тоді повертатись?» – коментує умови відшкодування Дмитро Забавін.

Звідки гроші на компенсації

Фінансувати виплати мелітопольцям за зруйноване житло Кабмін планує за рахунок міжнародної технічної допомоги: від урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорів та за рахунок грантів ЄС.

А от ті виплати, що вже отримують люди за пошкоджене та зруйноване майно на підконтрольних Україні територіях, фінансуються за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. За даними РБК-Україна, на старті програми в ньому було зібрано 61,7 мільярд гривень. З них 35,9 мільярдів – від прибутку Нацбанку за 2022 рік та 25,8 мільярдів, отриманих від примусового вилучення коштів держави-агресора, зокрема «дочок» російських банків в Україні. Наприклад, «Сбербанку» і «Промінвестбанку».

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У майбутньому на виплату компенсацій планують направити кошти від продажу російських активів, заарештованих в інших країнах.

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