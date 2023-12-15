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Британія запровадила санкції проти російського «Новікомбанку»

«Новікомбанку», серед іншого, заборонили обробку платежів
«Новікомбанку», серед іншого, заборонили обробку платежів

Великобританія додала російський «Новікомбанк» до санкційного списку проти Росії 14 грудня.

Згідно з урядовим санкційним списком, на російську банківську устану застосували «заборону на кореспондентські банківські відносини та обробку платежів». Банку також заморозять активи.

Британія заявила, що «Новікомбанк» був «причетний до отримання вигоди або підтримки уряду РФ», пише Reuters.

Цей російський банк спеціалізується на фінансуванні підприємств важкого машинобудування, автомобільної, високотехнологічної, нафтогазової промисловості.

На початку грудня Велика Британія оголосила черговісанкції проти окремих осіб і груп, які підтримують і фінансують «військову машину» російського президента Володимира Путіна.

США, Європейський Союз і Велика Британія запровадили низку санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення до України.

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