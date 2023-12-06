Шмигаль анонсував перше засідання Ради Реєстру збитків від російської агресії

Члени уряду, представники Офісу президента, Національного банку, а також дипломати провели нараду щодо конфіскації активів Росії за кордоном – про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 6 грудня.

За його словами, зустріч стосувалася впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої Україні.

«Заслухали інформацію Мін’юсту щодо запуску Міжнародного реєстру збитків, що створений у травні в рамках Ради Європи. Перше засідання Ради Реєстру збитків відбудеться у грудні в Гаазі», – повідомив голова уряду.

Шмигаль вказав на те, що Європейська комісія планує представити план використання заморожених суверенних активів Росії задля підтримки України.

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Також у Конгресі Сполучених Штатів зареєстрували двопартійний законопроєкт про конфіскацію активів підсанкційних російських олігархів на користь відновлення України.

«Продовжуємо також активну роботу над компенсаційним фондом, що є частиною Міжнародного компенсаційного механізму. Під конфіскацію мають потрапити як активи російських олігархів, так і суверенні активи Росії. Агресор повинен понести повну відповідальність за скоєне. І конфіскація активів – це перший крок», – заявив він.

Раніше Денис Шмигаль заявив, що Реєстр збитків від російської агресії має запрацювати в першому кварталі 2024 року. При цьому він зазначив, що російські активи, конфісковані на Заході, мають стати основним ресурсом відновлення України. 1 грудня він заявив, що уряд схвалив два документи, які сприятимуть функціонуванню Міжнародного реєстру збитків, завданих Росією