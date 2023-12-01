Швейцарія заморозила майже 9 млрд доларів російських активів

Швейцарія заморозила приблизно 7,7 мільярда швейцарських франків (8,8 мільярда доларів) фінансових російських активів в рамках санкцій, покликаних покарати Москву за її вторгнення в Україну. Про це повідомляє швейцарський уряд.



Це незначне збільшення у порівнянні з 7,5 мільярдами франків, які уряд Швейцарії заблокував минулого року після того, як нейтральна країна приєдналася до санкцій Євросоюзу.

Державний секретаріат з економічних питань (SECO), відомство, що здійснює нагляд за санкціями, заявив, що цифра 7,7 мільярда франків є лише останньою оцінкою і може бути змінена, пише Reuters.

Точну цифру важко назвати через те, що до санкційного списку додаються або вилучаються нові особи, а також через судові справи щодо заморожування або розблокування інших активів.

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Після того, як Швейцарія підтримала санкції ЄС проти РФ, швейцарським фінансовим організаціям заборонено приймати вклади від російських фізичних та юридичних осіб, якщо загальна сума вкладів перевищує 100 тисяч швейцарських франків.