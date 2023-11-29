Суд Євросоюзу постановив зняти санкції з сина російського мільярдера Пумпянського

Суд Європейського союзу ухвалив виключити із списків санкцій блоку сина російського мільярдера Дмитра Пумпянського Олександра, передає російська служба Радіо Свобода. Він потрапив під санкції у березні 2022 року, після російського вторгнення в Україну.

Тоді Пумпянський-молодший був членом ради директорів у Трубній металургійній компанії та групі «Сінара», що належать його батькові. Він звідти пішов. Згідно з рішенням суду ЄС, тепер його зв’язок із батьком та його бізнесом має лише споріднений характер, що недостатньо для дії обмежень.

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Пумпянські потрапили під санкції, оскільки Євросоюз вважав, що їхній бізнес тісно пов’язаний із Кремлем і дозволяє, за рахунок свого масштабу, російській владі оплачувати військове вторгнення в Україну. У жовтні 2023 року виключити їх із списку санкцій відмовився Європейський суд загальної юрисдикції.

Пумпянський-молодший розповідав газеті Blick, що був змушений залишити Швейцарію, громадянином якої він є, через запровадження санкцій (нейтральна Швейцарія приєдналася до обмежень ЄС). За його словами, через блокування активів він втратив можливість обслуговувати іпотечний кредит, користуватися стільниковим зв’язком, від нього також вимагали повернути взятий у лізинг автомобіль.

Тоді він заявив, що виступає проти війни в Україні. За його словами, він був змушений переїхати до Туреччини.