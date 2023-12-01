Уряд схвалив два документи для функціонування Міжнародного реєстру збитків, завданих Росією – Шмигаль

Кабмін схвалив два документи, які сприятимуть функціонуванню Міжнародного реєстру збитків, завданих Росією, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



«Для легітимної конфіскації заморожених російських активів Україна запропонувала чітку і зрозумілу дорожню карту. Один із ключових елементів – це робота Міжнародного реєстру збитків, який був створений рішенням Ради Європи та працюватиме в Нідерландах. Сьогодні затвердимо два документи, які сприятимуть якісному функціонуванню реєстру», – сказав він на засіданні уряду.



За його словами, Мінцифри та Мін’юст України мають розробити й передати технічні вимоги для створення програмного забезпечення такого реєстру, також Мінцифри має розробити можливість для українців подавати через «Дію» заяви про відшкодування збитків або втрат.

«Другий документ у цьому напрямку – це наші пропозиції щодо класифікації категорій збитків, що підлягають компенсації. Це дозволить системно підійти до передачі всієї інформації про збитки, втрати та шкоду, яку заподіяла Росія як державі Україна, так і кожному з наших громадян та українським юридичним особам», – додав прем’єр.

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У червні виконавчим директором Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, призначили радника Офісу Президента України, партнера юридичної фірми «Астерс», члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського.

Про створення Міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, оголосили у травні цього року. За даними української влади, у створенні Реєстру збитків беруть участь 43 країни та Євросоюз. Київ очікує, що Реєстр збитків запрацює в першому кварталі 2024 року.



