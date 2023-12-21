Українців немає серед потерпілих у стрілянині в Празі, число жертв зросло – поліція

Громадян України немає серед загиблих чи поранених унаслідок стрілянини в столиці Чехії Празі.

«За інформацією чеської поліції, станом на зараз українців немає серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі», – повідомив Радіо Свобода речник МВС України Олег Ніколенко.

Із Праги повідомляють про зростання числа загиблих – агенції Reuters і France-Presse пишуть про щонайменше 15 загиблих.

«Понад 15 людей загинули і щонайменше 24 були поранені», – сказав журналістам начальник поліції Праги Мартін Вондрашек.

Стрілянина сталася в будівлі філософського факультету Карлового університету в Празі, розташованій на центральній площі Яна Палаха.

Телеканал tn.cz опублікував фотографію даху будівлі, де стоїть чоловік у темному одязі – журналісти стверджують, що це і є стрілець. З цього місця, як пише tn.cz, було чути гуркіт.

Мер Праги Богуслав Свобода в ефірі чеського телебачення сказав, що стрілець зістрибнув із висоти та загинув. Він заявив, що треба спочатку проаналізувати всі події і лише потім надати висновки громадськості.