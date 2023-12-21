Стрілянина в Празі: чеська поліція повідомляє про загиблих і поранених

Чеська поліція 21 грудня повідомила про стрілянину в школі на площі Яна Палаха в Празі. Пресслужба поліції заявила, що правоохоронці вирушили на місце.
«За попередньою інформацією можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та постраждалі», – йдеться в повідомленні.
Площу Яна Палаха та прилеглі вулиці перекрили, місцевих жителів просять не виходити з дому.
Згодом поліція заявила, що стрілець ліквідований:
«Наразі всю будівлю евакуюють, на місці є кілька загиблих і десятки поранених».
У 2019 році в Чехії сталася стрілянина в лікарні Острави: нападник вбив шістьох людей і застрелився, коли поліцейські наблизилися до його автомобіля.
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