Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Стрілянина в Празі: чеська поліція повідомляє про загиблих і поранених

Поліцейські на балконі університету в центрі Праги, 21 грудня 2023 року
Поліцейські на балконі університету в центрі Праги, 21 грудня 2023 року

Чеська поліція 21 грудня повідомила про стрілянину в школі на площі Яна Палаха в Празі. Пресслужба поліції заявила, що правоохоронці вирушили на місце.

«За попередньою інформацією можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та постраждалі», – йдеться в повідомленні.

Площу Яна Палаха та прилеглі вулиці перекрили, місцевих жителів просять не виходити з дому.

Згодом поліція заявила, що стрілець ліквідований:

«Наразі всю будівлю евакуюють, на місці є кілька загиблих і десятки поранених».

У 2019 році в Чехії сталася стрілянина в лікарні Острави: нападник вбив шістьох людей і застрелився, коли поліцейські наблизилися до його автомобіля.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG