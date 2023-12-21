Стрілянина в Празі: чеська поліція повідомляє про загиблих і поранених

Чеська поліція 21 грудня повідомила про стрілянину в школі на площі Яна Палаха в Празі. Пресслужба поліції заявила, що правоохоронці вирушили на місце.

«За попередньою інформацією можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та постраждалі», – йдеться в повідомленні.

Площу Яна Палаха та прилеглі вулиці перекрили, місцевих жителів просять не виходити з дому.

Згодом поліція заявила, що стрілець ліквідований:

«Наразі всю будівлю евакуюють, на місці є кілька загиблих і десятки поранених».

У 2019 році в Чехії сталася стрілянина в лікарні Острави: нападник вбив шістьох людей і застрелився, коли поліцейські наблизилися до його автомобіля.