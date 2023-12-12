Москва погрожує заходами у відповідь, якщо ЄС обмежить пересування дипломатів РФ

Реалізація пропозиції про обмеження пересування російських дипломатів країнами Європейського союзу викличе реакцію у відповідь. Про це, як повідомляють офіційні російські інформагенції, 12 грудня на брифінгу заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

«Якщо в ЄС будуть схвалені пропозиції чеської влади, за якою з багатьох питань стоїть американська влада, то це викличе лише наше жаль, але при цьому і відповідну реакцію», – твердить Захарова.

Країни Євросоюзу мають обмежити пересування російських дипломатів та членів їхніх сімей державами-членами Шенгенської угоди, вважає міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський. Чехія тиснутиме щодо схвалення ініціативи рештою країн ЄС, заявив він раніше 12 грудня.

«Гадаю, що це важливо з міркувань безпеки», – сказав чеський міністр, перебуваючи на зустрічі очільників МЗС Євросоюзу.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС вислали сотні російських дипломатів – Москва, як правило, відповідала дзеркально.