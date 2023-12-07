РФ має припинити атаки на українську зернову інфраструктуру – посольство США в Румунії

Росія має припинити атакувати українську зернову інфраструктуру і загрожувати кораблям із зерном, заявило посольство США в Румунії після багатосторонньої зустрічі у четвер в Тулчі (Румунія) щодо нарощування експортних можливостей для українських портів на Дунаї.

«Росія повинна припинити свої жорстокі дії. Вона повинна дозволити постачання життєво необхідного зерна, яке годує мільйони людей по всьому світу. Вона повинна припинити атакувати елеватори і порти. Вона повинна припинити погрожувати кораблям країн, що не воюють. Росія повинна припинити використання продуктів харчування як зброї», – йдеться в повідомленні посольства США в Румунії у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, на зустрічі були представники Румунії, України, Молдови та ЄС.

Американські дипломати наголосили, що Чорноморська зернова ініціатива допомогла стабілізувати ціни на продовольство і знизила їх майже на 20% після того, як неспровоковане вторгнення Росії в Україну призвело до стрибка світових цін на продовольство.

За інформацією посольства США в Румунії, п’ята багатостороння зустріч представників високого рівня продемонструвала рішучість Румунії, України, Молдови, ЄС і США збільшити експорт українського зерна на світовий ринок, попри деструктивні дії Росії.

У четвер стало відомо, що внаслідок атаки з використанням безпілотників, яку російські військові здійснили 7 грудня, пошкоджень зазнала припортова інфраструктура на Дунаї, загинув водій однієї з фур.

Росія вийшла із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того армія РФ активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.