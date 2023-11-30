Під час виступу Лаврова в ОБСЄ деякі делегації покинули залу засідання

Деякі делегації на сесії міністрів закордонних справ ОБСЄ в Скоп’є 30 листопада залишили залу засідання, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров почав свою промову.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, делегати почали покидати залу одразу після оголошення, що наступним слово надається російському міністру.

Саме запрошення Лаврова на саміт викликало негативну реакцію з боку деяких країн. Україна, Литва, Латвія, Естонія та Польща бойкотували захід. Провідні дипломати США та ЄС були присутні лише на вечері напередодні, на яку Лавров не потрапив. На самому ж сесійному засіданні їх представляли заступники.

Під час виступу на сесії Лавров заявив, що «київський режим вісім років проводив каральну операцію на Донбасі», що в Україні та країнах Балтії – «сплеск нацистської ідеології» і поскаржився, що ЄС ще хоче «поза чергою», «у прискореному порядку відкрити для київського режиму двері до Євросоюзу».

Лавров висловив невдоволення політикою щодо української мови в Україні та звинуватив ЄС та США у тому, що вони не помічають «наруги над Основним законом України».

Також Лавров завив, що ОБСЄ перебуває буцімто «на межі прірви» і що Захід «вбиває шанси» на відновлення групи.

Наступний спікер після Лаврова – норвезький міністр закордонних справ – почав аналізувати виступ російського міністра, називаючи низку тез «введенням в оману», але Лавров не став слухати і залишив засідання.

Тим часом Болгарія не дозволила російському міністру закордонних справ пролетіти над своєю територією на шляху до Скоп’є. За даними російських ЗМІ, Болгарія скасувала дозвіл на проліт, оскільки на борту разом з Лавровим була представниця МЗС РФ Марія Захарова, щодо якої діють європейські санкції. Борт Лаврова зробив зупинку в Туреччині та полетів через повітряний простір Греції.