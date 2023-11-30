Росія не вийшла з міжнародної ізоляції, а просто маніпулює в ОБСЄ – МЗС

Росія не виходить з міжнародної ізоляції, натомість вона маніпулює та користується своїм правом консенсусу у Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). В українському Міністерстві закордонних справ вважають, що виступ очільника МЗС РФ Сергія Лаврова на засіданні організації в Скоп’є не свідчить, що РФ приймають на міжнародному рівні. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявила Еміне Джеппар, перша заступниця міністра закордонних справ України.

«Російська Федерація сьогодні в ОБСЄ фактично бойкотує і блокує всі процеси. Нагадаю, що вона досі є членом ОБСЄ. В ОБСЄ є право консенсусу: якщо одна країна проти, то все зупиняється. Російська Федерація активно маніпулює і використовує це своє право консенсусу, блокуючи бюджетні питання, блокуючи питання головування. Нагадаю, що з 2024 року в ОБСЄ мала головувати Естонія. Росія зупинила цей процес. В ОБСЄ, оскільки Росія ще є її членом, участь Лаврова – вона не є релевантною з точки зору, що тепер Росію приймають», – сказала дипломатка.

Заступниця міністра розповіла, що попри позицію великої частини міжнародної спільноти щодо РФ, є так званий «клуб друзів». Але ці країни, на думку Еміне Джеппар, «складно назвати демократичними», а РФ є «частиною цієї екосистеми».

«По Росії, мої висновки, мої відчуття однозначні: чим далі, тим більше країн усвідомлює справжнє обличчя Російської Федерації. І, фактично терористичний режим, який сьогодні панує в цій країні. Є «клуб друзів» Російської Федерації, який буде, він і був – це Нікарагуа, Венесуела, Північна Корея, Сирія. Ті країни, які важко назвати демократичними і, в принципі, це країни, які ізольовані в світі. І Російська Федерація є частиною цієї екосистеми», – заявила заступниця міністра.

Джеппар також заперечила, що є тенденція втоми від російсько-української війни. На переконання дипломатки – це більше російський наратив. Однак в МЗС вважають, що потрібно зважати і на міжнародну ситуацію та тримати тему російської агресії проти України на порядку денному.

«Щодо втоми: і так, і ні. Я не можу сказати, що є загальна тенденція втоми. Є російський наратив, який намагається переконати, що всі втомилися від України. Є об’єктивні речі, на які ми теж маємо зважати. Наприклад, ситуація з арабо-ізраїльським конфліктом. Палестина, Газа, Ізраїль – це те що об’єктивним чином, я не хочу користуватись словами «відволікає увагу», але по факту воно так і відбувається. Це об’єктивним чином теж є частиною міжнародного порядку денного. І однозначно тут є питання того, наскільки Україна буде спроможна тримати кейс на порядку денному», – розповіла Еміне Джеппар.

30 листопада – 1 грудня у Північній Македонії у Скоп’є проходитиме засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Міністри закордонних справ України та країн Балтії скасували свої плани щодо участі у зустрічі через очікувану присутність Лаврова.

У спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Латвії і Литви зауважується, що «присутність Лаврова на засіданні ОБСЄ ризикує легітимізувати Росію-агресора як законного члена нашої спільноти вільних націй, применшуючи жорстокі злочини Росії».

Сергій Лавров очолює делегацію, у складі якої близько 80 осіб.