Сили РФ вибивають ЗСУ з Хромового? Залужний і Зеленський: чи є конфлікт?

Залужний і Зеленський: чи є конфлікт?

Відносини між Зеленським та Залужним зараз наближені до «жахливих» – пише журнал Economist. В офісі українського президента офіційно кажуть – конфлікту немає. Чи дійсно у владі шукають винних у провалі на фронті? Говоримо з радником офісу президента Михайлом Подоляком.

Сили РФ вибивають ЗСУ з Хромового?

Яка ситуація під Бахмутом?

Зміни в підходах до мобілізації?

Газета «Guardian» анонсує зміни до процесу мобілізації в Україні вже цього тижня. Зеленський доручив Умєрову показати пакет змін. Деякі нардепи вважають, що мобілізація майже провалена. Причина – звільнення військкомів. Які зміни готують депутати? Та чи допоможуть вони покращити ситуацію із поповненням війська?

Перемога: «Скіфське золото» в Україні

Майже десять років боротьби в судах і «Скіфське золото» вартістю 10 мільйонів євро повернули до України з Амстердаму. На нього претендувала російська влада Криму. Як Україна повертала артефакти, чим вони цінні та чи безпечно їх залишати в Києві?

Росія на саміті ОБСЄ

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Росія повинна почути від міністрів на зустрічі ОБСЄ про те, чому її «засуджують та ізолюють». Боррель сказав, що Лавров зможе передати Кремлю, що Європейський Союз і ОБСЄ «залишаються об’єднаними у висловленні засудження щодо агресивної, протиправної поведінки Росії».

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