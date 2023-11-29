У Криму показали звернення Зеленського. Окупаційна влада каже про злам місцевих інтернет-провайдерів

В окупованому Криму замість російських каналів показали звернення президента України Володимира Зеленського, повідомляють у соцмережах.



Як пише проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, у Криму транслювали звернення Зеленського від 24 жовтня після саміту «Кримської платформи». У ньому президент, серед іншого, звертався до людей у Криму: «Всі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я це знаю. Україна поверне свою територію, своїх людей»



Водночас радник призначеного Кремлем голови окупованого півострова Олег Крючков заявив про злам місцевих інтернет-провайдерів.



«Зламано низку кримських інтернет-провайдерів. Технічні служби працюють. Найближчим часом усі проблеми буде усунено», – написав він у телеграмі без подробиць.

Це не перший подібний випадок. У червні в ефірі кількох кабельних телеканалів в окупованому Криму показали ролик Міноборони України про те, що Україна розпочне контрнаступ без повідомлення про це.

Держприкордонслужба України у телеграмі написала: «Кібербавовна у Криму. Декілька кабельних операторів у Криму відключають сигнал через те, що добрі люди хакнули ТБ-трансляції».