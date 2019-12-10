Поліція Чехії: нападник, який вбив 6 людей у лікарні, застрелився

Підозрюваний у нападі в лікарні чеської Острави застрелився після того, як вбив шістьох людей, повідомляє поліція Чехії.

За даними правоохоронців, підозрюваний вчинив самогубство, коли поліцейські наблизилися до його автомобіля.

Стрілянина сталася вранці 10 грудня університетській лікарні Острави, що за 350 кілометрів на схід від Праги.

«Це трагічно, я просто не розумію», – сказав чеський прем’єр Андрей Бабіш.

Він повідомив на громадському телебаченні, що трагедія сталася близько 7:00 у приймальні. Підозрюваний почав стріляти по головах людей із близької відстані.

Поліція ідентифікувала підозрюваного як 42-річного чоловіка. Відразу після нападу він утік, поліція організувала масштабну операцію з розшуку підозрюваного.

Напад в Остраві став другим за числом жертв масовим убивством у післявоєнній історії Чехії. У 2015 році в результаті стрілянини в місті Угерскі-Брод були вбиті вісім людей. Стільки ж загинули в 1973 році у Празі, коли водій вантажівки Ольга Гепнарова наїхала на групу пішоходів.