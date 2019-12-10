Стрілянина в Чехії: в лікарні загинули 6 людей

У чеському місті Острава сталася стрілянина в університетській лікарні. За останніми даними, загинули шестеро людей, повідомляє видання České noviny з посиланням на місцеву владу.

Як пише видання iDNES, трагедія ссталася близько 7:00 за місцевим часом (це 8:00 за Києвом) у відділенні травматології. Нападник втік, його мотиви невідомі. Поліція опублікувала його фото і попросила про допомогу в пошуках.

Напад в Остраві став другим за числом жертв масовим убивством у післявоєнній історії Чехії. У 2015 році в результаті стрілянини в місті Угерскі-Брод були вбиті вісім людей. Стільки ж загинули в 1973 році у Празі, коли водій вантажівки Ольга Гепнарова наїхала на групу пішоходів.