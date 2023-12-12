Росія і Китай є лідерами з дезінформації в Чехії – контррозвідка

Чехія опинилася під масштабною хвилею дезінформації з Росії і Китаю, заявив керівник Служби безпеки й інформації Чеської Республіки (BIS) Міхал Коуделка, виступаючи в Празі на конференції «Чи ви готові до бою?», повідомили чеські ЗМІ.

За його словами, на життя в демократичних країнах сьогодні впливають війни в Україні й Ізраїлі. «Обидва конфлікти подібні в тому, що агресор вживає щодо них брутальні засоби», війна має великий потенціал саме в гібридному просторі, наголосив Міхал Коуделка.

«Найбільшою проблемою в Чехії вважаю російське прагнення вплинути на перебіг президентських виборів (вибори президента Чехії відбулися в березні цього року, президентом був обраний Петр Павел – ред.)», – зазначив Міхал Коуделка. «Найбільшим ризиком для Чехії є Російська Федерація», – додав він.

Особливо небезпечною керівник чеської Служби безпеки й інформації вважає зростаючу останнім часом активність російської «п’ятої колони» – учасників антиурядових демонстрацій.

Він наголосив, що правду про дезінформацію і дезінформаторів до чехів повинні доносити передусім особи, яким вони довіряють.

Конкретною дезінформаційною загрозою Куделка також назвав китайську пропаганду і її вплив на Facebook, Instagram і WhatsApp.

У травні очільник BIS заявляв, що діяльність російського режиму створює більші ризики, ніж діяльність Китаю. Водночас, за його словами, російським спецслужбам останнім часом стало важче працювати в Чехії.

На початку цього року зовнішньополітична служба Євросоюзу опублікувала доповідь про дезінформацію і маніпуляцію фактами у світовому інформаційному просторі в 2022 році, в якій назвала Росію головною країною-дезінформатором року. На думку відомства, війна Росії в Україні стала головною темою інформаційних атак, причому в 60 випадках зі 100 їхньою метою було виправдання російського вторгнення.

Другою метою інформаційних атак Росії стала дискредитація Європейського союзу і країн, що входять до нього, вказувалося в документі.