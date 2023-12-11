Через стрілянину в швейцарському місті загинули двоє людей – поліція

У швейцарському місті Сьйон загинули двоє людей, ще одна людина поранена в результаті стрілянини, повідомила поліція.



Поліція кантону Вале повідомила, що підозрюваний, невідомий чоловік, здійснив кілька пострілів у двох різних місцях в Сьйоні, місті з населенням близько 35 000 людей.



За попередніми даними, стрілець знав своїх жертв.



Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею про замах або вбивство.