У швейцарському місті Сьйон загинули двоє людей, ще одна людина поранена в результаті стрілянини, повідомила поліція.
Поліція кантону Вале повідомила, що підозрюваний, невідомий чоловік, здійснив кілька пострілів у двох різних місцях в Сьйоні, місті з населенням близько 35 000 людей.
За попередніми даними, стрілець знав своїх жертв.
Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею про замах або вбивство.
Через стрілянину в швейцарському місті загинули двоє людей – поліція
У швейцарському місті Сьйон загинули двоє людей, ще одна людина поранена в результаті стрілянини, повідомила поліція.
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