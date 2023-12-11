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Через стрілянину в швейцарському місті загинули двоє людей – поліція

Це сталося в місті Сьйон. Фото ілюстративне
Це сталося в місті Сьйон. Фото ілюстративне

У швейцарському місті Сьйон загинули двоє людей, ще одна людина поранена в результаті стрілянини, повідомила поліція.

Поліція кантону Вале повідомила, що підозрюваний, невідомий чоловік, здійснив кілька пострілів у двох різних місцях в Сьйоні, місті з населенням близько 35 000 людей.

За попередніми даними, стрілець знав своїх жертв.

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею про замах або вбивство.

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