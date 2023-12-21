Унаслідок стрілянини в Празі загинули 11 людей, є тяжкопоранені – влада

Унаслідок стрілянини, що сталася в центрі Праги надвечір 21 грудня, загинули 11 людей, включно із самим нападником. Також, за даними рятувальної служби, ше девʼятеро людей зазнали тяжких поранень, пʼять або шість – поранень середньої тяжкості, до 10 мають легкі поранення.

Стрілянина сталася в будівлі філософського факультету Карлового університету в Празі, розташованій на центральній площі Яна Палаха.

Телеканал tn.cz опублікував фотографію даху будівлі, де стоїть чоловік у темному одязі – журналісти стверджують, що це і є стрілець. З цього місця, як пише tn.cz, було чути гуркіт.

Мер Праги Богуслав Свобода в ефірі чеського телебачення сказав, що стрілець зістрибнув із висоти та загинув. Він заявив, що треба спочатку проаналізувати всі події і лише потім надати висновки громадськості.