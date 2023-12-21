Інформація про потерпілих у стрілянині в Празі українців не надходила – МЗС

Українські дипломати наразі не мають даних про співвітчизників, потерпілих унаслідок стрілянини в столиці Чехії Празі.

«Відслідковуємо ситуацію довкола стрілянини поблизу Карлового університету в Празі. Інформація про постраждалих українців наразі не надходила. Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями. Для громадян відкрито «гарячу» лінію посольства: +420 602 224 938», – повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Чеська поліція 21 грудня повідомила про стрілянину в школі на площі Яна Палаха в Празі. Пресслужба поліції заявила, що правоохоронці вирушили на місце.

«За попередньою інформацією можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та постраждалі», – йдеться в повідомленні.

Площу Яна Палаха та прилеглі вулиці перекрили, місцевих жителів просять не виходити з дому.

Згодом поліція заявила, що стрілець ліквідований.